Tretze empreses operen ja a l’aeroport

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Fins a 13 empreses operen actualment des de l’aeroport d’Andorra-la Seu segons dades facilitades per Aeroports de la Generalitat. Les firmes disposen de contractes d’arrendament o de concessions vigents en 15 hangars i s’encarreguen d’activitats com els serveis de reparació i manteniment mecànic d’aeronaus de pistó i de turbina, com per exemple les firmes de Servicios Aéreos del Pirineo SL o la de Gaftier Projects SL.

La plataforma ubicada a l’Alt Urgell acull també firmes que comercialitzen avionetes i planadors, com Rapid Solutions SL, o les que lloguen avionetes, com Rotorand SL. També tenen representació empreses consolidades com Helitrans Pyrenees, que ha anat ampliant les instal·lacions i actualment ocupa 3 hangars. La companyia està especialitzada en treballs aeris amb helicòpter.

Hi ha així mateix representació d’empreses dedicades a la formació de pilots i als aerotaxis, com l’andorrana El Teu Soci Aeri (TSA), i l’any passat va obrir portes la primera terminal privada, un projecte d’Andorra Aviation Group.

L’aeroport ha adjudicat també unes altres 5 parcel·les a empreses que aixecaran hangars nous i el Govern impulsarà la construcció de 9 noves naus. Val a recordar que l’aeroport és base del GRAE i cada any realitza centenars d’operacions de rescat. Les activitats contra incendis i de fumigació suposen també més d’un centenar de vols anuals.

D’altra banda, els vols cancel·lats l’any passat en aquesta infraestructura van afectar 242 passatgers. Air Nostrum, la companyia que opera els viatges regulars amb Madrid i Palma, va anul·lar 10 viatges. Quatre van ser per fallades tècniques de les aeronaus, cinc per la cancel·lació del vol anterior (que comportava la indisponibilitat de l’avió en el moment de la sortida), i un pel mal temps. L’any passat van volar 10.664 passatgers en un total de 291 operacions.

La Generalitat i el Govern d’Andorra han renovat un any més el conveni de gestió compartida, que preveu una aportació màxima de 400.000 euros anuals per cobrir, com a màxim, el 50 per cent del dèficit d’operacions. Segons es desprèn de l’última auditoria feta pública per Aeroports de Catalunya, Andorra va aportar 392.876 euros el 2023.