La 152 Fira de Sant Josep tindrà 250 expositors i el Saló de l’Automòbil, 23

La 152 Fira de Sant Josep de Mollerussa, que se celebrarà del 19 al 23 de març, comptarà amb la participació de 250 expositors i amb una superfície de 21.103 metres quadrats ocupats, unes xifres que segons el president de Fira de Mollerussa i alcalde, Marc Solsona, “fan preveure que serà un bon certamen”. Quant a la 44 edició del Saló de l’Automòbil, comptarà amb 23 expositors i creix en espai expositiu, que arribarà als 7.190 metres entre el recinte de les piscines i el parc municipal.

Entre les millores del saló, s’ha reforçat la cobertura wifi a l’espai i també s’ha recondicionat el terra del parc. Tot això per facilitar als expositors que puguin mostrar la seua oferta de vehicles amb les últimes novetats, va explicar el president de l’Associació d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla. Aquest va afegir que les previsions per a aquesta convocatòria del saló són “optimistes” i preveuen un increment d’entre un 10 i un 11 per cent de les transaccions de l’any passat, que va arribar a 176 vehicles venuts per 6.044.107 euros. Va destacar el saló com un “referent” en el qual mostrar les últimes novetats i models.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurarà la fira el dimecres 19 a la tarda i la clausura anirà a càrrec del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, el diumenge. A més, visitaran el certamen el president del Parlament, Josep Rull, que presidirà el Dia de la Comarca el dissabte, i el president de la Diputació, Joan Talarn. El Saló de l’Automòbil havia de ser inaugurat pel ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, encara que per motius d’agenda no hi podrà assistir.