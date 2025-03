L’ajuntament planteja un pressupost de 20 milions

Bastons, Solsona i Aguilar, ahir a la roda de premsa de presentació dels comptes per a aquest any. - E.FARNELL

La proposta de pressupost per a aquest exercici de l’ajuntament de Mollerussa ascendeix a 20,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 8,5 per cent respecte al del 2024 i contempla destinar 4,3 milions (un 21 per cent) en inversions, centrant-se en la millora de la via pública i els serveis municipals. Així ho va explicar l’alcalde, Marc Solsona (APL), al costat dels seus socis de govern, Joel Bastons (PSC), i Raül Aguilar (Junts).

Les inversions inclouen fins a 72 actuacions i el consistori recorrerà a un crèdit de dos milions d’euros només per afrontar obres com la renovació de l’asfalt, voreres, senyalització vertical i horitzontal o la supressió de 132 barreres arquitectòniques detectades en el pla de mobilitat urbana de la ciutat. Uns altres 1,4 milions es destinaran a projectes com l’habilitació de les noves oficines d’Acció Social o la construcció d’un refugi d’animals al parc de la Serra, inversions totes vinculades a subvencions.

La resta de la partida es completa amb 465.000 euros de fons propis i 480.000 euros per la venda de parcel·les municipals, que serviran per finançar la construcció del vial lateral de Ferrer i Busquets, la renovació de canonades o l’ampliació del cementiri, entre d’altres. Una altra de les actuacions remarcables que es portaran a terme aquest exercici serà la renovació dels 3.000 punts de llum de la ciutat, amb una inversió prevista de 356.000 euros a través d’un contracte de serveis i amb conveni de l’ACM. Les àrees amb més dotació seran la de Vies i Obres, amb 3,1 milions; Neteja Viària i Medi Ambient, amb 2,4 milions; i Educació, amb 2,1 milions. Els seguiran Seguretat Ciutadana, amb 1,7 milions; Esports, amb 1,5; Acció Social, amb 1,4; i Cultura i Festes, amb 1,3 milions.

El pressupost també inclou l’amortització d’un milió d’euros, i es finalitzarà l’any amb una ràtio de deute de 53,55 per cent dels ingressos corrents.

El tinent d’alcalde i portaveu del PSC, Joel Bastons, va incidir que la “inversió a la via pública suposarà poder fer planificació i no actuar en reacció”, sinó “de manera més ràpida i eficient en el dia a dia”. Així mateix, en aquest sentit, Aguilar (Junts) va assegurar que la millora de la via pública incidirà també en la seguretat ciutadana.