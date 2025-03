Pagesos de Juncosa retenen un lladre que havia assaltat una granja

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Pagesos de Juncosa van aconseguir retenir dimecres a la nit un dels lladres que acabaven d’assaltar una explotació ramadera del municipi. “Tenim un grup de WhatsApp i un dels veïns va alertar que li havia saltat l’alarma de la granja, que té connectada amb càmeres de seguretat. Vam sortir diversos veïns amb ell i, poc després, vam localitzar el vehicle i vam aconseguir interceptar-lo. Hi anaven tres persones però dos van fugir camp a través, mentre que el conductor no es va poder escapar”, va explicar aquest dijous a aquest diari Miquel Mor, president de l’Associació de Ramaders de Juncosa. Mor va detallar que, paral·lelament a la persecució dels lladres, van trucar als Mossos d’Esquadra, que “van venir molt ràpid i van detenir el conductor”. Els lladres van forçar un dels accessos en una finca agrícola en la qual hi ha granges de vedells i de pollastres i es van emportar material.

No és el primer robatori que hi ha en aquesta localitat de les Garrigues. El passat 28 de febrer hi va haver un altre cas i els lladres van ser gravats per càmeres de vigilància (vegeu la imatge). “Fa temps que els veïns tenim un grup de WhatsApp amb el qual ens comuniquem si hi ha qualsevol incident o sospita, i també tenim relació fluida amb els Mossos.” Així mateix, va lamentar la impunitat dels delinqüents.

Val a recordar que a finals de gener hi va haver un robatori al camp insòlit a Artesa de Lleida. Lladres van sostreure 1.000 guatlles ponedores i 25.000 ous d’aquesta au en una explotació avícola, com va avançar SEGRE.

Arrestats per robatoris a Organyà, un al càmping

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns a Ponts dos homes de 44 anys com a presumptes autors de robatoris en una granja i el restaurant del càmping d’Organyà. Els detinguts són de l’àrea metropolitana de Barcelona i no es descarta que siguin imputats d’altres casos.

L’arrest es va portar a terme després que, a primera hora del matí de dilluns, els Mossos van rebre l’alerta d’un robatori en una granja d’Organyà. Uns individus que anaven amb una furgoneta haurien sostret cablatge elèctric de la granja. Davant d’aquest fet, van muntar diversos controls. Poc després, agents de la comissaria de Ponts van donar l’alto a una furgoneta blanca ocupada per dos homes quan accedien a aquesta localitat. Els van identificar i van comprovar que tenien antecedents per delictes contra el patrimoni i, a l’obrir la furgoneta, van trobar rotllos de cable elèctric, eines i una gran quantitat de productes alimentaris d’hostaleria. Van ser portats a comissaria. Posteriorment, els agents van tenir coneixement que també s’havia produït un robatori al restaurant d’un càmping d’Organyà del qual s’havien emportat articles del bar, com licors. Tot el material recuperat va ser tornat als legítims propietaris. A més, s’investiga si van cometre altres robatoris.