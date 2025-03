Creen un centre de bioenginyeria del paisatge a Esterri de Cardós

Una obra de bioenginyeria per estabilitzar un talús a Port Ainé. - BOSCOS DE MUNTANYA

L’ONG Boscos de Muntanya, que treballa per mantenir i conservar els boscos i paisatges del Pirineu a través d’estades de voluntariat per a adults, ha anunciat la creació del Centre Promotor de Bioenginyeria del Paisatge dels Pirineus. La iniciativa busca impulsar la formació i divulgació de tècniques de bioenginyeria a Catalunya. Així, a partir de l’abril portarà a terme diversos cursos formatius sobre aquesta matèria. Els cursos seran impartits per professors membres de l’Associació Espanyola d’Enginyeria del Paisatge (AEIP) a Esterri de Cardós, al Sobirà, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

L’oferta dels cursos va des d’una introducció a la bioenginyeria del paisatge, passant per l’aplicació d’aquest tipus de tècniques per estabilitzar talussos, amb una visita a obres portades a terme a Ginestarre i a l’estació d’esquí de Port Ainé, i fins a arribar a l’aplicació de tècniques de bioenginyeria en l’àmbit fluvial. Els cursos són gratuïts, encara que és necessari dipositar una fiança de 150 euros per confirmar l’assistència i que serà tornada. La iniciativa naix del conveni de custòdia forestal amb l’ajuntament d’Esterri de Cardós.