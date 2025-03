Pla per fomentar l’habitatge en micropobles

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va reunir ahir a la Seu amb representants del món local de l’Alt Pirineu i Aran per exposar-los les condicions de la primera convocatòria de reserva pública de solars. Paneque va explicar que els micropobles “tindran mesures especials” per afavorir l’accés a aquesta solució habitacional perquè “hi ha municipis de menys de 2.000 habitants en què no hi ha solars buits però els seus alcaldes ens posen a disposició immobles antics on habilitar pisos i és una molt bona opció”, va insistir. Paneque va valorar “molt positivament les ganes de col·laborar” dels ajuntaments i va destacar que “un mínim del 25% dels habitatges es destinaran a joves”, informa C. Sans.