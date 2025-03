Arantxa Calvera: «El pla de Lleida té un enorme potencial turístic per desenvolupar»

«El pla té un enorme potencial turístic per desenvolupar» - M. CODINAS

Publicat per Marc Codinas Periodista

Vostè és de Lleida, però en els últims anys va ser gerent del Consorci de Turisme de Barcelona. Són molt diferents, els seus públics?

Sí. El repte de Lleida, on el turisme de muntanya té més pes i concentrat a l’hivern i a l’estiu, és atreure visitants tot l’any d’una manera sostenible.

Catalunya és la capital mundial de la gastronomia. Què suposa això per a Lleida?

És una oportunitat per promocionar la seua gastronomia en esdeveniments internacionals. Hi haurà presentacions al Japó, Sant Sebastià i València, mercats clau per a Lleida i la Val d’Aran.

Ha canviat el tipus de visitant després de la pandèmia?

Durant la pandèmia va augmentar el turisme de proximitat, amb més visitants catalans i francesos. Ara les tendències s’han estabilitzat, però el sector ha millorat la seua productivitat amb digitalització i sostenibilitat. A més, s’ha vist que les comarques del pla de Lleida tenen un enorme potencial encara per desenvolupar, amb capacitat per atreure més turisme sense generar saturació, oferint experiències lligades a la naturalesa, la gastronomia i el patrimoni cultural.

Com s’han d’orientar les campanyes de promoció?

Han de paquetitzar l’oferta per maximitzar l’impacte, destacant experiències clau com la naturalesa, cultura i gastronomia de Lleida. Això permet atreure un públic més ampli i reforçar la identitat turística de la destinació. D’altra banda, és més econòmic fer campanyes paquetitzades que hipersegmentades.

Quines oportunitats representa la digitalització?

La digitalització permet millorar la promoció, facilitar la reserva d’experiències i optimitzar la gestió dels recursos turístics. Eines com la intel·ligència artificial i el big data poden ajudar a personalitzar l’oferta i atreure millor els visitants.

Com pot millorar Lleida la seua oferta turística?

Ha de potenciar els seus recursos i diversificar l’oferta per atreure tant turisme nacional com internacional, promovent la seua riquesa natural i cultural de forma estratègica.

Quins reptes afronta Lleida en termes de sostenibilitat turística?

Un dels principals desafiaments que tenim al davant és garantir un creixement equilibrat que respecti l’entorn natural i la identitat local.