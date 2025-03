Refugis amb molta història

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Els refugis de muntanya han estat durant segles punts d’acollida per a pastors o treballadors de la indústria, abans que per a excursionistes. Ara, una nova guia convida a descobrir-los a peu. Andreu Lloret, historiador valencià i apassionat de l’alpinisme, ha publicat 15 excursions a peu des dels refugis de Catalunya (Cossetània Edicions), un llibre que recorre alguns dels refugis més emblemàtics del territori, combinant senderisme i memòria històrica.

Així, Lloret, resident a Montblanc, ha treballat com a guarda de muntanya al Pirineu aragonès i, des que va arribar a Catalunya, ha explorat amb freqüència els refugis del Pirineu català. Al seu llibre proposa quinze excursions, cada una partint d’un refugi diferent. Quatre d’aquestes es troben al Pallars Sobirà: Colomina, Ernest Mallafré, Fornet i Vallferrera, però també n’inclou d’altres a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell.

La guia no només traça rutes de diferents nivells, sinó que també explora la història d’aquests refugis, molts dels quals van nàixer de l’activitat ramadera o industrial. Un exemple destacat és el refugi de Colomina, vinculat a les primeres hidroelèctriques de Catalunya. Construït per allotjar Albert Keller, enginyer de la central de Capdella, el seu origen recorda el passat energètic del Pirineu.Un altre punt clau del llibre és el port de Salau, destinació d’una de les rutes més exigents des del refugi del Fornet. Aquesta zona, fronterera amb la regió francesa de l’Arieja i hàbitat de l’os, va ser un important enclavament industrial. En el passat, l’empresa Matussière et Forest va explotar els boscos per a la producció de paper i un telefèric connectava amb França per transportar la fusta. Així mateix, el refugi del Fornet és l’últim record de l’extinta estació d’esquí nòrdic de Bonabé. Per a Lloret, els refugis són més que simples allotjaments: “Si un aprofundeix en la seua història, pot entendre com ha evolucionat la societat. També la seua gestió actual reflecteix l’avanç de les federacions.”