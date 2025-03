L’esquí suma més de 400 km de pistes d’alpí i nòrdic

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Les intenses nevades dels últims dies han permès l’obertura de la pràctica totalitat de les pistes d’esquí alpí i nòrdic. En total, més de 400 quilòmetres ja es troben disponibles a tan sols dos dies de la primavera, marcant el millor moment de la temporada. Tanmateix, l’estació de Tavascan no ha pogut obrir les pistes de nòrdic a causa de la falta de neu a la cota més baixa.

Aquestes nevades no només han beneficiat els amants de l’esquí, sinó que també han augmentat les reserves hídriques del Pirineu, la qual cosa garanteix tant el subministrament d’aigua de boca com els regs de cara al desglaç.

D’altra banda, l’empresa pública FGC ha obert la fase de votació de la quarta edició dels seus pressupostos participatius. Aquest any, destinarà el 0,5% del pressupost d’inversió, equivalent a 430.000 euros, a millores tant internes com en el servei públic. Entre els projectes finalistes, els ciutadans poden votar per la creació d’un espai de meteorologia al Parc Astronòmic del Montsec, la substitució dels bancs de l’estació de Balaguer o la instal·lació d’un plafó informatiu digital a la cota 2.000 de l’estació d’esquí de Port Ainé.