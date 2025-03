Desconvocada la vaga a la línia Lleida - La Pobla de Segur d'FGC prevista per al 21 i el 28 de març

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els treballadors de la línia Lleida – La Pobla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han desconvocat la vaga del 21 i del 28 de març, segons ha informat la companyia en un missatge a X. L'empresa celebra un acord aconseguit "gràcies a l'esforç i cooperació de totes les parts implicades". Els treballadors havien convocat l'aturada després d'un any de "negociacions infructuoses" sobre un nou conveni laboral, segons indicava UGT divendres passat. Aquest dimecres hi ha hagut una reunió de mediació per discutir la proposta presentada pels treballadors a l'empresa per aproximar les seves condicions laborals a les d'altres línies d'FGC. La plantilla confiava arribar avui a una solució, objectiu que segons FGC s'ha assolit.

La proposta de la plantilla també plantejava una millora de les condicions laborals dels treballadors a temps parcial. Segons UGT, aquests operaris "fan fins al 90% de la jornada sencera, tot i estar contractats al 50%".

De moment, els detalls del pacte que ha permès desconvocar l'aturada no han transcendit.