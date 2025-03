Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Ponent, en col·laboració amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a Lleida, van detenir el passat 24 de febrer dos homes de 34 i 59 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública pel cultiu i tràfic de marihuana.

L’operació, que es va iniciar a començaments de gener, va permetre localitzar dos plantacions indoor en dos ubicacions diferents. Les investigacions i vigilàncies amb drons van confirmar inicialment l’existència d’una estructura a la terrassa d’un àtic al carrer Joan Baiget de Lleida que allotjava plantes de cànnabis.

Durant el seguiment, els agents van descobrir que el principal sospitós, amb antecedents per activitats similars, disposava també d’un habitatge de tres plantes al carrer Sinoga de Torres de Segre on mantenia una altra instal·lació de cultiu atesa per un segon individu.

Un operatiu coordinat en dos municipis

Amb totes les evidències recopilades, el 24 de febrer es van dur a terme entrades i registres simultanis en ambdues propietats. En la primera intervenció, realitzada a Lleida, els agents van decomissar 74 plantes de marihuana i 5,5 kg de cabdells secs ja preparats per a la seua comercialització, procedint a la detenció del propietari d’ambdues plantacions.

Posteriorment, l’operatiu es va traslladar a Torres de Segre, on es van intervenir unes altres 57 plantes de cànnabis i 2,30 kg addicionals de cabdells llestos per a la seua venda. En aquest segon registre va ser detingut l’individu encarregat de la cura i manteniment del cultiu.

Els dos detinguts van passar a disposició judicial l’endemà als jutjats de Lleida, on hauran de respondre pels delictes contra la salut pública relacionats amb el cultiu i tràfic de substàncies estupefaents.