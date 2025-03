Espai Leonardo, nou lloc de coworking i cultura

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

La capital del Pla d’Urgell compta amb un local de coworking en ple nucli antic: es tracta d’Espai Leonardo, que, d’una banda, s’ofereix com a zona de treball dirigida a emprenedors, professionals o petites empreses i, per una altra, com un nou espai cultural i de creació artística. L’escenari és la Casa de Pedra, un edifici del 1930 ubicat a la Vilaclosa catalogat com Bé Cultural d’Interès Local i que, en el seu temps, va ser un dels primers blocs de pisos del municipi. Així ho recorda la propietària del local, Ana Bergua, que va assegurar que entre els objectius està revitalitzar la part alta de la plaça Major amb un espai obert a la cultura. El seu nom així ho propicia, però no es tracta, en concret, d’un homenatge a Da Vinci, el cèlebre artista italià, sinó a Leonardo Bergua, rellotger i òptic que va regentar als anys 70 l’òptica i joieria Bergua en aquest mateix espai. Així, els Bergua tornen a ocupar aquest espai, que durant els últims anys ha estat escenari de diferents negocis dedicats a la restauració.

L’espai de coworking disposarà de cinc taules de treball compartit, un despatx individual, un office juntament amb una zona de descans. D’altra banda, com a espai cultural, la sala està preparada per portar a terme petites exposicions, amb un aforament d’unes 25 persones. Entre les primeres propostes culturals previstes hi ha una tertúlia literària a càrrec de l’autora lleidatana Teresa Ibars, que presentarà el seu llibre La mort de l’altre el 4 d’abril. El dia 11 serà la mateixa Ana Bergua la que parlarà sobre el seu últim llibre, La ditada, i conversarà amb Imma Garsaball sobre els estius a Ponent i els records d’infància.

Per tal de presentar el nou espai al públic, aquest divendres es farà una jornada de portes obertes.