L’organització agrària Asaja va denunciar ahir danys per senglars en cultius de l’Horta de Lleida el cap de setmana, i va apuntar que els Agents Rurals van intervenir-hi. Els desperfectes que ocasiona aquesta espècie se sumen als dels conills. Per la seua banda, la Paeria de Lleida preveu renovar el conveni amb els Rurals per al control de la fauna a l’Horta.