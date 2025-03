Parc natural, sí o no?

Incertesa i dubtes és el que incita entre els veïns de la Pobla de Cérvoles l’entrada del municipi al futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena, juntament amb dos municipis més de les Garrigues, Juncosa i el Vilosell. “Més de mig terme municipal de la Pobla queda dins de l’àrea del parc, al voltant de 2.500 hectàrees i la majoria són finques de cultiu, fet que ha generat certs dubtes entre els pagesos al no tenir clares les limitacions i la compatibilitat amb les activitats tradicionals”, va explicar l’alcalde, Ferran Borch. El consistori ha convocat els veïns aquesta setmana per conèixer les seues inquietuds i “donar a conèixer algunes de les mesures relacionades amb la gestió forestal”, va dir. Va insistir que es presentaran al·legacions durant el període d’exposició pública, tant del consistori com de particulars. La superfície del futur parc natural serà de 43.700 hectàrees i inclou vint-i-quatre municipis de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, el Priorat i les Garrigues. Els límits del parc s’han definit segons els criteris de coherència geogràfica, l’adaptació a l’orografia i representativitat d’hàbitats i espècies d’interès per a la conservació. La inclusió de la serra de la Llena reforça la connexió ecològica amb les Garrigues, teixint una xarxa d’infraestructura verda entre Tarragona i Lleida. La gestió de l’espai com a parc natural oferirà més oportunitats per afrontar els reptes d’adaptació al canvi climàtic. A més, contribuirà a posar en relleu les activitats tradicionals que es porten a terme de manera compatible amb la preservació dels recursos naturals.

Territori preveu l’aprovació del parc a començaments del 2026 i serà el primer que naix amb un pla de protecció del medi natural i del paisatge. Estableix les directrius d’ordenació i gestió dels usos i activitats de l’espai, les normes i el programa d’actuacions que es portaran a terme per gestionar la zona. El pla de protecció inclou unes 40 mesures relacionades amb la gestió activa del bosc i la prevenció d’incendis, l’ordenació del turisme i les activitats recreatives com l’escalada o el bany fluvial, l’impuls de mesures per potenciar l’agricultura tradicional, la transformació agroecològica, la ramadera extensiva i la comercialització de productes locals per ajudar a fixar població i generar economia al territori. Tot això ha de proporcionar un marc normatiu per garantir la conservació dels valors naturals de l’espai, la protecció dels recursos hídrics i la seua compatibilitat amb les activitats tradicionals i el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Per la seua banda, l’alcalde del Vilosell, Jordi Nogué, va apuntar que la figura del parc permetrà protegir la zona de l’ermita de Sant Miquel de la Tosca, on naix el riu Set, i “per la nostra ubicació geogràfica ens convertirem en una porta d’entrada del parc i això ha d’afavorir el municipi i el turisme”, va assenyalar el primer edil. Així mateix, va insistir que entre les mesures del pla de protecció es contempla més inversió per als boscos i la seua gestió. “Al nostre municipi la creació del parc no limita activitat agrícola ja que a la zona de la serra de la Llena no hi ha finques amb cultius, al contrari, pot beneficiar les deu cases de turisme rural i esperem optar a ajuts per netejar els boscos i gestionar la massa forestal”.

Per un altre costat, l’alcaldessa de Juncosa, Susanna Vila, va assegurar que la superfície que inclou el parc al municipi és poca malgrat que des de la Comunitat de Municipis de les Garrigues Altes es valora positivament entrar en el que serà el parc més extens de Catalunya i una oportunitat del repte socioeconòmic dels pobles que engloba. “El nostre municipi no està gaire afectat, encara que sempre serà positiu disposar de més protecció”, va assenyalar.