Tres regidors renuncien el mateix dia a Castelló

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Tres edils de Castelló de Farfanya van presentar ahir la renúncia per discrepàncies amb l’alcalde, Omar Noumri (ERC). Es tracta de Caterina Rúbies, fins ara responsable d’Urbanisme, Mobilitat i Teixit Associatiu; Núria Calvet, a càrrec de Medi Ambient, Benestar Social i Salut; i Rubén Fernández Basanta, d’Esports, Joventut i Comunicació, que van decidir abandonar.

Les renúncies de Rúbies i Calvet es van formalitzar en un ple extraordinari celebrat a primera hora del matí. Per la seua part, Fernández, que no va assistir a la sessió, va comunicar la dimissió una vegada conclòs el ple, la qual cosa va obligar a convocar una nova sessió extraordinària i d’urgència poques hores després per oficialitzar-ne la sortida i iniciar els tràmits per a la substitució dels edils, que es coneixeran durant el dia d’avui. Per la seua part, l’alcalde va agrair el treball exercit durant el seu temps en el govern municipal.

Amb aquestes tres dimissions, el seu mandat ja suma un total de quatre renúncies, després de la dimissió fa mesos de Joana Terré, actual coordinadora territorial de Joventut a Lleida.