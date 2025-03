Rescatats després d’una sortida de via per la neu a Soriguera

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Dos dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir per assistir els ocupants d’un vehicle que va patir una sortida de via a Soriguera, al Pallars Sobirà. L’accident va tenir lloc cap a les 14.00 hores a la carretera N-260 a causa de la neu. Els Bombers van rescatar els ocupants del cotxe, que no van resultar ferits. Van instar la ciutadania a extremar les precaucions en la conducció quan hi hagi neu o gel a la calçada.