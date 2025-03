Aprofitaran la biomassa local per escalfar quatre pobles

Soriguera vol reduir de manera significativa el consum de combustibles fòssils i les emissions de CO2 al municipi aprofitant recursos locals i impulsat una gestió forestal sostenible. Per a això, ha completat el projecte per implementar xarxes de calor amb biomassa als nuclis de Vilamur, Estac, Llagunes i Baro, en el marc del programa d’ajuts de la Generalitat per a actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

El projecte inclou les xarxes de calor en els quatre nuclis que permetran cobrir la demanda de calefacció de la població i equipaments municipals a través de calderes alimentades amb biomassa. Aquesta iniciativa aprofitarà la biomassa dels boscos comunals com Puigforniu, Rubió i Vilamur per obtenir un combustible local i sostenible.

L’alcalde, Josep Ramon Fondevilla, va explicar que simultàniament s’ha redactat un pla de gestió forestal enfocat en l’explotació eficient de la biomassa per a usos tèrmics. Aquest pla, impulsat per la Generalitat i que preveu una inversió de 800.000 euros, inclou l’inventari detallat de la massa forestal disponible, l’avaluació dels recursos humans i materials necessaris, i un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per crear una economia circular basada en l’aprofitament dels recursos locals.

Segons Fondevilla, la primera fase del projecte del district heating, amb una inversió total que rondaria els 2,5 milions d’euros, preveu la instal·lació de les quatre calderes de calor i la xarxa de distribució fins a les llars que vulguin connectar-se al sistema i aconseguir una millor eficiència energètica a casa. La previsió és que aquest sistema de calefacció compartida, amb la caldera de biomassa, escalfi i subministri aigua calenta als edificis públics dels pobles i el primer serà Vilamur. Les quatre calderes tindran una potència tèrmica de 1.700 kW, amb una quantitat de 751 tones de biomassa.