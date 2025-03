Desbrossen barrancs i cursos per les avingudes al Pont de Suert

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està portant a terme la millora dels cursos del riu Ribagorçana i barrancs al Pont de Suert per reduir danys davant les avingudes. En concret, s’està actuant a les Serreres a Llesp, en el tram final del barranc de Sirès al Pont de Suert i als nuclis de Peranera i Malpàs. Es tracta d’actuacions de neteja de vegetació que s’emmarquen en el pla de millora i conservació dels cursos no urbans. L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va explicar que pròximament el consistori iniciarà els treballs de neteja als trams urbans de la Noguera Ribagorçana, el barranc del Doratori i al barranc lateral del polígon industrial Sores. Va afegir que per portar a terme aquests treballs el consistori ha rebut una subvenció de l’ACA de 10.000 euros, que suposa el cent per cent del cost de l’operació. La primera edil va destacar la importància de deixar els cursos nets per pal·liar els efectes d’inundacions i sequeres.