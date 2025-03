Les Borges, sense convocar plens al quedar-se sense secretari

Les Borges Blanques porta des del passat 7 de març sense secretari municipal quan va acabar les seues funcions un secretari accidental, que només va poder exercir-les de forma temporal durant un mes, després que l’exsecretari deixés el càrrec al guanyar una plaça al consell comarcal de la Noguera.

L’alcalde, Josep Farran, va assegurar que el consistori ha continuat treballant sense servei ordinari de secretaria “donant sortida als temes més urgents” i sense poder convocar el ple del mes de març, encara que la previsió és “que a començaments d’abril ja puguem disposar d’un secretari”.

El consistori va demanar a la Generalitat recuperar l’exsecretari, ara a la Noguera, en comissió de serveis, i “aviat tindrem una resolució”, va assenyalar. Va afegir que de moment la falta d’aquest funcionari de carrera no afecta la comptabilitat municipal ni el pagament de les nòmines dels treballadors. Va assegurar que es preveu convocar un ple extraordinari a l’abril equivalent al del març. “Ara per ara no és un problema i és assumible malgrat que pugui ser-ho d’aquí a un mes si no aconseguim cobrir la plaça.”

Per la seua part, des de l’oposició van lamentar la falta de previsió de l’equip de govern ja que se sabia des de feia mesos que se n’anava el secretari al guanyar una plaça a la Noguera. “La falta de secretari pot afectar la comptabilitat, les funcions de tresoreria i recaptació o les llicències d’obres, i tampoc no sabem si es podran pagar les nòmines perquè desconeixem els tràmits que es porten a terme”, van explicar. “De moment no s’ha convocat ni les juntes de govern ni el ple”, van dir.