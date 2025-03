Un poble de Lleida, portada del calendari de l’Espanya buida 2025

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El poble de Tírvia, situat a la comarca del Pallars Sobirà, ha estat seleccionat com a protagonista del mes de novembre i la portada del calendari de l’España Vacía i el Portugal Vacío 2025. Aquesta iniciativa, impulsada pel grup de pneumàtics i mecànica Diver, busca donar visibilitat a poblacions que s’enfronten a processos de despoblament a la península ibèrica, posant el focus en aquells municipis que, malgrat la seua bellesa i patrimoni, pateixen la pèrdua progressiva d’habitants.

El calendari, el format del qual està inspirat en el prestigiós calendari Pirelli (partner oficial del Grup Diver), selecciona anualment 12 localitats amb l’objectiu de convidar els lectors a descobrir-les de la mà de veïns que han apostat per quedar-s'hi. A través de les seues pàgines, el projecte dona a conèixer les històries d’aquests municipis, les seues tradicions, festivitats i com arribar fins ells per carretera, servint com una plataforma de promoció turística i cultural per a aquestes zones rurals.

Per a la seua elaboració, els responsables de la iniciativa han comptat amb la participació directa dels alcaldes de les localitats seleccionades i dels seus habitants, que apareixen en les fotografies que il·lustren cada mes. En el cas de Tírvia, la imatge triada mostra diversos veïns al costat del seu poble, captant l’essència i el caràcter acollidor d’aquesta localitat lleidatana.

Un enclavament privilegiat al cor del Pirineu lleidatà

Tírvia és un autèntic balcó natural sobre el Pirineu català. Ubicat en una privilegiada talaia elevada, aquest municipi constitueix un punt estratègic i un mirador excepcional des del qual contemplar l’impressionant entorn natural que l’envolta. La seua situació geogràfica és particularment interessant, ja que es troba precisament en el punt de confluència de tres de les grans valls del Pallars Sobirà: la vall de Cardós, la Vall Ferrera i la coma de Burg, el que històricament li ha conferit una importància territorial destacada.

El paisatge urbà de Tírvia està dominat per l’espectacular campanar de l’església de la Verge de la Pietat, que sobresurt majestuosament per sobre de les teulades de les cases que formen el nucli poblacional. Les característiques arcades dels seus carrers, l’autenticitat que es respira a la seua plaça major, l’arquitectura tradicional de les seues edificacions i el manteniment dels seus costums i tradicions culturals converteixen aquest petit municipi en un lloc amb personalitat pròpia.

La tranquil·litat que impregna els seus carrers encaixa a la perfecció amb la bellesa dels paisatges naturals circumdants, oferint una experiència única per als qui busquen allunyar-se de la bullícia urbana i reconnectar amb un entorn rural autèntic. Aquesta combinació de patrimoni històric-cultural i riquesa paisatgística és precisament el que el calendari de l’Espanya Buida pretén posar de relleu.

La trajectòria d’una iniciativa consolidada contra la despoblació

L’aparició de Tírvia al calendari de 2025 continua un camí de promoció de localitats catalanes iniciat anys enrere. En edicions anteriors, altres poblacions de la comunitat autònoma han tingut el seu protagonisme en aquesta iniciativa. Per exemple, en l’edició de 2024, el calendari va donar visibilitat a la localitat de Vallbona de les Monges, situada a la comarca de l’Urgell.

El 2022, va ser el torn de Solanell, a l'Alt Urgell, un cas particularment interessant per tractar-se d’un nucli que va quedar completament despoblat el 1973, però que gràcies a un ambiciós projecte de rehabilitació va aconseguir sumar diversos veïns una dècada enrere, convertint-se en un exemple de recuperació demogràfica rural. Retrocedint encara més en el temps, l’edició de 2020 va tenir com a protagonista Bagergue, a la Val d’Aran, completant així un recorregut per diferents comarques de la província de Lleida.

La selecció de Tírvia per a l’edició de 2025 no només representa un reconeixement a la bellesa i història d’aquest municipi, sinó que també constitueix una oportunitat per donar a conèixer els seus atractius i potenciar el seu desenvolupament turístic i econòmic. Aquesta visibilitat pot traduir-se en un augment de visitants interessats a conèixer aquest racó del Pirineu lleidatà i, per tant, en una injecció econòmica per als negocis locals.