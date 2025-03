Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Una impressionant espiral de color blau va aparèixer al cel nocturn europeu aquest dilluns, causant sorpresa entre nombrosos testimonis que van tenir la fortuna de presenciar aquest singular fenomen. Els albiraments s’han reportat des de diversos països, incloent Espanya, el Regne Unit i Croàcia, generant un considerable interès tant en xarxes socials com en mitjans de comunicació. A Lleida es va poder veure tan nítidament com reflecteix la foto des de la Reserva Natural de Mas de Melons, on l’espiral va ser visible durant diversos minuts abans d’esvair-se gradualment.

Els experts han relacionat ràpidament aquest esdeveniment amb el llançament d’un coet Falcon 9 de SpaceX, la companyia aeroespacial fundada per Elon Musk, que va coincidir temporalment amb els albiraments.

L’espiral lluminosa, segons les explicacions científiques preliminars, seria el resultat del combustible sobrant alliberat en l’espai pel coet durant una missió classificada per a l’Oficina Nacional de Reconeixement (NRO) del govern nord-americà. Aquest tipus de fenomen, encara que sorprenent, té una explicació tècnica vinculada al funcionament d’aquests vehicles espacials reutilitzables.

El Falcon 9, vaixell insígnia de la flota de SpaceX, és un coet de dos etapes dissenyat per ser reutilitzable, la qual cosa representa una de les innovacions més importants en l’exploració espacial recent. Després del seu llançament inicial, el coet allibera la seua càrrega útil i continua la seua trajectòria. Durant la maniobra de tornada a la Terra, expulsa el combustible no utilitzat, que es congela instantàniament a causa de les extremes temperatures de l’espai exterior. El patró en espiral que tant ha cridat l’atenció és conseqüència directa del moviment rotatori del coet mentre allibera aquest combustible.

A través del seu compte oficial a la xarxa social X (anteriorment Twitter), SpaceX va confirmar que el llançament formava part d’una missió per a l’Oficina Nacional de Reconeixement nord-americà. Per la seua part, el Centro Espacial Kennedy també va comunicar a la mateixa plataforma que es tractava d’una operació classificada, la qual cosa ha afegit cert misteri a l’esdeveniment.

La missió, identificada com a NROL-69, forma part de les col·laboracions habituals entre l’empresa de Musk i diverses agències governamentals nord-americanes. Aquestes associacions públic-privades s’han convertit en un dels pilars del programa espacial nord-americà en els últims anys, permetent una freqüència més gran de llançaments a costos relativament menors.