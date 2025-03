La nova concessionària de la zona blava canviarà les màquines

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La nova concessió de la zona blava i verda d’estacionament de la Seu està en marxa i l’empresa adjudicatària s’encarregarà durant els propers mesos de canviar els parquímetres del municipi. Es tracta de 23 màquines expenedores de tiquets que seran substituïdes per altres de més modernes, que oferiran la possibilitat de pagar a través d’aplicacions mòbils i targetes bancàries.

L’ajuntament va adjudicar ahir, durant la junta de govern local, el nou contracte per un període de cinc anys. L’acord preveu que l’adjudicatària ingressi al voltant d’un milió d’euros euros durant el període del contracte, mentre que el cànon anual que pagarà a l’administració local serà de 49.266 euros.

La gestió de la zona d’estacionament anirà a càrrec d’Estacionamientos y Servicios SAU, que ha aconseguit el servei, que des del 2013 estava en mans de Saba.

La nova concessionària assumeix la plantilla de treballadors que tenia Saba i s’encarregarà de la gestió de les 570 places d’estacionament regulat actuals, que no es veuran incrementades. Un total de 433 són de zona blava, en les quals es pot estacionar un màxim d’1,5 hores, i les 137 restants són verdes i els vehicles hi poden estar un màxim de tres hores.

Un dels canvis més destacats és en els horaris de pagament. La nova etapa inclou la gratuïtat en l’estacionament les tardes dels dissabtes. Aquest canvi pretén dinamitzar el centre històric i el comerç local. La resta de dies, de dilluns a divendres, l’horari queda establert de les 9.00 a les 13.30 hores i de les 16.30 a les 20.00 hores. Una altra de les novetats està en la reducció del preu dels primers quinze minuts d’estacionament.

El nou contracte fixa que tindran un cost de cinc cèntims d’euro. Fins ara, els primers vint minuts costaven 25 cèntims d’euro.

Pel que fa a les sancions, l’import queda igual: 3,10 euros per a les anul·lacions per excés de temps i 15 euros en el cas de no haver posat tiquet.