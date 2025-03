Els ossos recorren el Pirineu de nou després de la hibernació

Els ossos tornen a recórrer el Pirineu després de deixar enrere l’hivern i el període d’hibernació. Al vessant francès de la serralada, el ministeri d’Ecologia gal ha verificat albiraments d’exemplars i indicis com petjades i pèls en almenys tres municipis en el que va de mes. Tres corresponen als municipis de Melles, Boutx i Saint-Lary, a prop de la frontera lleidatana. Al Pallars Sobirà, veïns de la comarca han publicat en les últimes setmanes a les xarxes socials petjades de plantígrads a la neu.

Els primers exemplars a deixar enrere la hibernació són majoritàriament mascles a la recerca d’aliment. A partir del mes de juny i al llarg de l’estiu, les noves cries sortiran dels caus amb les seues mares.

D’aquesta manera, la població d’ossos a finals de l’any passat fregava el centenar d’exemplars en el conjunt del Pirineu. Eren almenys 96, després del naixement d’un mínim de tretze cadells, que es van afegir als 86 individus ja identificats a la serralada. El cens d’aquests animals es revisa cada any, i es redueix al declarar morts aquells dels quals no s’ha tingut notícia en un període d’almenys dos anys.

Per la seua part, la Generalitat prepara de nou agrupacions de ramats per al pròxim estiu al Pallars Sobirà, als municipis d’Alins, Alt Àneu i Lladorre. L’empresa pública Forestal Catalana ha tret a concurs per primera vegada aquest servei que fins ara contractava de forma directa, i dos oferents opten a adjudicar-se el contracte.

Per la seua banda, el Conselh Generau porta a terme les seues agrupacions de ramats a la Val d’Aran.

El creixement sostingut de la població d’ossos preocupa els ramaders de muntanya, que en els últims anys han reprès les mobilitzacions per reclamar a la Generalitat que posi límit a l’expansió d’aquesta espècie.

L’augment del seu cens ha anat acompanyat d’una creixent presència d’exemplars de llop en zones on portava dècades extint, com ara a la Val d’Aran, a l’Alta Ribagorça i, més recentment, al Pallars Jussà.