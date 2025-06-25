Un temporer mor abandonat a Fraga després de patir un cop de calor
Diversos companys de quadrilla el van portar moribund al centre de salut comarcal
Un treballador de temporada d’origen pakistanès i sense papers de treball ni de residència va morir abandonat divendres a Fraga després de patir un cop de calor quan treballava en una explotació fructícola del Baix Cinca. Tant la Guàrdia Civil, en aquest cas sota la coordinació del Jutjat número 1 de la capital del Baix Cinca, com la Inspecció de Treball han obert dos investigacions per aclarir les condicions en les quals es va produir l’accident laboral mortal, causat per una exposició excessiva a la calor segons els primers indicis, i per localitzar la finca en la qual treballava l'home.
El treballador va ser traslladat al Centre de Salut de Fraga, ja moribund, per diversos companys de quadrilla en una furgoneta. Van demanar que fos atès, van alertar de la gravetat del seu estat i se’n van anar sense donar més dades una vegada se’n van fer càrrec els sanitaris, els esforços dels quals no van aconseguir salvar-li la vida.
Segons l’Aemet, divendres es va registrar a Fraga una forquilla de 22,2º a 39º, amb el pic a les 17.20 hores, després de tres tòrrides jornades més amb mínimes de més de 20º i màximes de 37,6º a 39,6º.
El succés planteja algunes veritats incòmodes sobre el desenvolupament de la campanya de la fruita al Baix Cinca, com l’existència de grups de treballadors sense papers que aconsegueixen ocupar-se en algunes explotacions o la continuïtat del treball en condicions meteorològiques extremes i, també, algunes sospites, la constatació de les quals queda pendent de les indagacions, sobre l’observança de les mesures de prevenció de riscos laborals als camps.
La comunitat pakistanesa està recollint fons per repatriar el cadàver, una operació que pot costar 10.000 €.
“Hem insistit des del principi de la campanya en la necessitat de fer una contractació ordenada i ens trobem amb casos que apunten a tot el contrari”, va assenyalar Óscar Moret, secretari de l’organització agrària Uaga a Osca i fruticultor del Baix Cinca. “Els empresaris que fan això són una minoria, però donen una imatge molt negativa al sector. Tenim motius de preocupació després d’episodis com aquest, i com els de Candasnos i Casp o el de Castellonroi l’any passat”, anota amb referència a la desarticulació de xarxes d’explotació de treballadors de temporada sense papers, mentre recomana “deixar a les forces de seguretat que facin la seua feina, perquè alguna cosa falla”.
Jaume Gardenyes, responsable de Sectors Vegetals d’Unió de Pagesos, es va pronunciar en una línia similar. “No donem suport al model de les ETT, i la contractació en origen ha d’incloure la supervisió dels albergs i del treball”, va assenyalar. “No diem que no es puguin fer hores, perquè parlem de gent que ve de fora per guanyar diners, però això s’ha de fer en condicions i respectant les mesures de prevenció”, va afegir.