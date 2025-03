“Exigim una solució ràpida i tapar forats”

Dissabte van penjar pancartes als habitatges com a protesta per la falta de manteniment. - E. FARNELL

“És urgent i necessari tapar forats per deixar el carrer transitable sense haver d’esperar al projecte d’urbanització l’execució del qual es pot eternitzar i en què no confiem gaire.” Els veïns del carrer Lluís Millet de Mollerussa, proper al carrer Arbeca, estan molestos per l’“abandó” i la falta de manteniment d’aquesta via pública, en la qual han comptabilitzat més de 130 sots, clots i forats en un tram de no pas més de 200 metres de longitud. “No demanem res d’extraordinari, només poder transitar amb seguretat, i això requereix una resposta immediata.” Asseguren que fa anys que denuncien deixadesa en aquest tram “malgrat pagar els mateixos impostos que la resta de ciutadania de la capital del Pla”.

Per la seua part, el consistori preveu presentar a partir del proper juny un avantprojecte d’urbanització que s’haurà de finançar a través de contribucions especials i després d’arribar a un consens veïnal.

Mentrestant, l’ajuntament preveu ben aviat dur a terme la millora d’un tram de la xarxa de clavegueram i finalitzar un tram de vorera, en la qual s’invertiran 45.000 euros. Els veïns demanen que quan es porti a terme aquesta actuació s’aprofiti per posar una capa de paviment “que ens permeti tenir un carrer transitable”. Reclamen celeritat en la millora i afrontar la tramitació de la urbanització amb més temps, ja que “tampoc en tenim detalls ni coneixem fins on s’urbanitzarà”.