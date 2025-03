La botiga de poble virtual: nou micropobles de Lleida s’uneixen per proveir els veïns d’articles de proximitat

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Costa moltíssim tirar endavant una petita empresa, no és fàcil, ja que els pobles són cada vegada més petits i el comerç se centralitza a les grans superfícies”, afirma Sandra Ribes, que porta 12 anys dedicant-se al petit comerç al capdavant de la Carnisseria Ribes de Sarroca de Lleida, un municipi que no arriba als 400 habitants.

Per pal·liar aquesta situació, des d’ahir, negocis com el de Ribes poden beneficiar-se del projecte Al poble hi ha de tot, una iniciativa finançada per la Diputació amb 177.650 euros que pretén impulsar la comercialització de productes de proximitat, com va avançar SEGRE. De moment, s’hi han sumat una quinzena de productors i 12 comerços de nou micropobles (de menys de 500 habitants) del Segrià: Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona i Torrebesses.

Els clients poden gestionar les compres amb una pantalla tàctil. - JORDI ECHEVARRIA

A través de la pàgina web alpobletot.cat, tant veïns del territori com qualsevol persona interessada poden tenir al seu abast els productes que ofereixen els establiments inscrits a la iniciativa, com carn, formatge, conserves, oli o cervesa, encara que aquests no es venguin físicament en comerços del seu municipi. La plataforma digital funciona com a aparador i cada local té previst habilitar una pantalla tàctil perquè els clients formalitzin les compres. A la Carnisseria Ribes, la pantalla es pot utilitzar des d’ahir i el seu responsable assegura que “els veïns tenen molta curiositat”. Els dependents hauran d’assistir els clients perquè aprenguin a utilitzar-les, ja que “la majoria de veïns dels nostres pobles són persones grans”, explica Ribes. Les comandes s’entregaran a la mateixa botiga des de la qual es realitza la compra i la seua distribució anirà a càrrec dels productors.

D’altra banda, Maria Teresa Cullerés, alcaldessa de Sarroca de Lleida, va assegurar ahir durant l’acte de presentació del projecte que “el més important és mantenir el comerç local obert perquè els veïns puguin continuar disfrutant dels productes de proximitat”.

Per la seua part, Eduard Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida, va defensar la funció social que els petits comerços han desenvolupat al llarg de la història: “Més enllà de ser botigues, funcionen com a punts de trobada i generen un sentiment de pertinença a la comunitat”, va afirmar. Així mateix, el projecte Al poble hi ha de tot vol afrontar “el repte demogràfic”, va assenyalar Agustí Jiménez, alcalde de Torre-serona i vicepresident de la diputació de Lleida.

Autoritats dels micropobles participants i de la Diputació, ahir a Sarroca de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Precisament, un altre dels seus objectius és frenar la despoblació, donant una major cobertura als veïns amb productes de qualitat que puguin trobar a les seues botigues de confiança. “Per desgràcia la petita indústria està desapareixent”, explica Ribes, que afegeix: “Aquesta iniciativa significa una oportunitat perquè pobles com Sarroca puguin diversificar la seua oferta comercial.”