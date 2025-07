Set detinguts en una operació antidroga a Mollerussa amb cinc escorcolls

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Les forces de seguretat han assestat un cop al narcotràfic a Mollerussa després d’una operació conjunta realitzada aquest dijous entre la Unitat d’Investigació de Mossos d’Esquadra, l’Àrea de Investigació Criminal i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil. El dispositiu ha culminat amb la desarticulació d’una organització dedicada al tràfic de drogues que operava com a principal subministrador d’estupefaents a la localitat i poblacions properes. L’operació s’ha dut a terme durant la matinada i el matí d'aquest dijous i s’ha saldat amb la detenció de set persones. Tal com ha avançat SEGRE, s’han practicat fins a cinc registres, alguns d’ells en domicilis dels carrers Diputació i Montsec de la capital del Pla d’Urgell.

Mossos i Guardia Civil formaron un equipo de investigación denominado MECANISH.

La investigació va començar el maig de 2024, quan es va detectar una coincidència entre dos investigacions paral·leles que duien a terme ambdós cossos policials sobre un presumpte grup establert a Mollerussa vinculat al tràfic de drogues. Això va motivar la creació d’un Equip Conjunt d’Investigació (ECI) denominat MECANISH, format per agents especialitzats d’ambdós cossos. Després de mesos de vigilàncies i tasques operatives, el desembre de 2024 es va realitzar una primera explotació parcial amb dos registres, un a Mollerussa i un altre en Sant Pere de Ribes (Barcelona), relacionats amb la fabricació i distribució de substàncies estupefaents, principalment metamfetamina. Durant la matinada d’avui, 27 de març de 2025, s’ha dut a terme la segona fase de l’operació amb els cinc escorcolls a Mollerussa que han permès la detenció de set persones i la confiscació d’una important partida de drogues i efectes relacionats amb la seua distribució.

Material confiscat en l’operació

Els agents han intervingut 22.380 euros en efectiu, un datàfon utilitzat per cobrar les vendes de drogues, 2.170 grams de MDMA, 278 grams de cabdells de marihuana preparats per a la seua venda i 82 grams d’haixix. A més, s’han decomissat diversos útils per a la individualització de dosi, com una bàscula de precisió, un telèfon mòbil i dos vehicles, un d’ells d’alta gamma.

Aquesta intervenció policial cobra especial rellevància per haver aconseguit desmantellar els dos principals punts de venda d’estupefaents a Mollerussa, que havien generat alarma social entre els veïns de la localitat. Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts i el material confiscat, seran posats a disposició judicial en les pròximes hores.

Antecedents de la investigació

L’operatiu ha estat fruit d’un treball prolongat que va començar a donar els seus primers resultats el desembre de 2024, quan es van intervenir diversos materials relacionats amb la fabricació de drogues, com una garrafa de cinc litres de toluè (precursor químic), dissolvents, anotacions amb formulació química i màscares de protecció amb filtres per a fums i partícules. En aquella ocasió es va detenir dos persones i se’n va investigar unes altres dos. Els investigadors van centrar posteriorment els seus esforços en vigilar dos zones principals de Mollerussa on van observar trobades breus i recurrents que apuntaven a possibles transaccions de drogues. Aquestes vigilàncies van permetre la detenció d’una altra persona el passat 15 de març de 2025, a qui se li va intervenir haixix, diners fraccionats i una bàscula de precisió.