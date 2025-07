Reclamen la màxima pena per al suposat assassí en sèrie de pagesos

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La família de Ramon Rossell, l’agricultor de Vilanova de la Barca de 84 anys que va ser assassinat el gener de l’any passat, vol la màxima condemna per a Allal El Mourabit Ahmmar, el presumpte autor del crim i que va ser arrestat dimarts a França per aquest i per uns altres dos homicidis a Navarra, com va avançar SEGRE. Carles López, advocat de la família de Rossell i que exerceix l’acusació particular, va assegurar ahir que, “com és obvi, els familiars de la víctima volen el màxim càstig perquè va ser un crim atroç”.

Així mateix, López va afirmar que “reclamarem aclarir en quina situació judicial es trobava l’investigat abans dels fets, si estava complint una mesura cautelar o una condemna i què ha ocorregut per determinar si hi va haver una falta de custòdia per part de les autoritats perquè seria una cosa intolerable”.

S’ha de recordar que l’arrestat, de 54 anys de nacionalitat espanyola i origen marroquí, havia estat condemnat per gihadisme i que tot just unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre a Tudela, a Navarra– es va arrancar un braçalet de control telemàtic –residia a Vitòria i la seua família en va denunciar la desaparició– per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista i va fugir. Se sospita que l’investigat hauria planejat un atemptat com el de Niça a Pamplona en els Sanfermines del 2019.

Un dels grans interrogants, a nivell judicial, és saber si les tres causes obertes, dos a Navarra i una a Lleida, s’instruiran per separat o hi ha alguna mena d’encaix perquè sigui un sol procediment.

Si fos aquest segon cas, no podria descartar-se la petició de presó permanent revisable.

El seu titular instrueix les investigacions pels dos homicidis a la comunitat foral. Posteriorment, l’investigat serà traslladat a Lleida per declarar pel crim de Ramon Rossell.

França decidirà la setmana que ve sobre l’extradició

La Justícia francesa decidirà la propera setmana sobre l’extradició del detingut, segons el Diario de Navarra. Està previst que declari dimarts vinent. Val a recordar que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Tudela va ser el que el 21 de març va dictar l’ordre de detenció europea.