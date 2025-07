Acompanyen escolars a Balaguer per evitar que deixin d’estudiar

Contribuir que tot l’alumnat de tercer i quatre d’ESO finalitzi els seus estudis i no els abandoni és l’objectiu de la Paeria de Balaguer a l’implementar el programa Mentora, que busca frenar l’abandó escolar. Per fer-ho, proposen que cada jove que ho necessiti tingui un referent, un “mentor o mentora” que l’acompanyi en la transició entre l’ESO i la secundària superior. S’aparellen alumnats amb una persona amb qui fan sessions individuals cada setmana, amb caràcter informal i personalitzat.

En aquestes, es promouen converses sobre les seues vocacions i aspiracions, que permetin als nois informar-se, reflexionar i prendre decisions, alhora que posen en pràctica la comunicació, la resolució de problemes i l’organització. Les parelles de mentoria tenen seguiment professional per part d’equips que estan coordinats amb referents educatius dels alumnes (docents, equips d’orientació, de serveis socials).

Aquest curs escolar a Balaguer hi ha nou parelles de mentors i alumnes en el projecte, impulsat per la Paeria i l’Associació Reintegra i promogut per la Fundació Jaume Bofill. Divendres vinent se celebrarà una jornada de portes obertes per donar a conèixer el programa a la ciutadania, les institucions i entitats de la demarcació de Lleida. La sessió es farà al casal Lapallavacara i comptarà amb una conferència del psicòleg expert en adolescència i desigualtats educatives Jaume Funes, que abordarà el repte de l’abandonament escolar en les transicions educatives a la secundària. L’acompanyament per prevenir l’abandó escolar prematur ha aconseguit beneficiar més de 350 persones a Catalunya, que registra un índex del 13,7% d’abandonament escolar en aquesta etapa de l’escolarització i està molt per sobre de la mitjana europea.

La jornada de divendres vinent està dirigida a qualsevol persona interessada en l’àmbit educatiu, especialment professors, professionals educatius o socials, ciutadans interessats en el voluntariat i associacions i entitats que poden impulsar un punt Mentora i ampliar la xarxa d’acompanyament per a la continuïtat educativa. Durant la sessió hi haurà intervencions de l’equip Mentora de Balaguer i testimonis de les persones que s’han beneficiat d’aquesta iniciativa.