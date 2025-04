Les grans truites tornen a la capçalera del riu Noguera Pallaresa

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Les grans truites reproductores de la Noguera Pallaresa ja poden, per primera vegada en sis anys, tornar per fresar i criar a la capçalera del riu i als seus afluents, la Noguera de Cardós i la Noguera de Vallferrera, que conformen una de les àrees fluvials de més qualitat ecològica del Pirineu.

Els grans exemplars dels trams mitjà i baix portaven des del 2019 sense poder remuntar fins a Rialp, i molt menys fins a la confluència de la Pallaresa amb els seus afluents a Llavorsí, a l’haver quedat inutilitzat el pas per a peixos de l’assut del salt de l’Hostalet, propietat de l’ajuntament de Sort i situat entre aquesta localitat i l’anterior.

La presència de restes de troncs i brossa inutilitzava els esglaons instal·lats a la part dreta de la infraestructura per facilitar el pas de les truites. Aquestes, com la majoria dels salmònids, remunten d’adults cada any els cursos dels rius en els quals viuen per dipositar (les femelles) i fertilitzar (els mascles) els ous a les mateixes zones en les quals van nàixer.

La truita autòctona guanya així més de cent quilòmetres de connectivitat: 24 a la Pallaresa, 27 al Cardós i 29 a la Vallferrera, 12 al Tor i 12 més a la Santa Magdelena.

“Les grans truites no podien arribar al tram superior de la Noguera Pallaresa. Això no vol dir que no hi hagués reproducció, que sí que n’hi havia amb les residents al tram superior, però millorarà la qualitat de les poblacions al facilitar-ne la regeneració”, expliquen fonts del col·lectiu de pescadors del Pirineu.

La Societat de Pescadors de la Guingueta i Espot portava des del 2019 denunciant davant de la Generalitat i la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) la situació d’abandó en la qual es trobava l’assut.

L’escala ha quedat lliure d’obstruccions després d’“una bona quantitat d’actuacions administratives del Servei de Gestió i Control d’Espècies Cinegètiques i Piscícoles davant dels responsables de l’assut i del pas”, expliquen les mateixes fonts.

Així mateix, a la neteja d’aquesta escala se li afegeixen els treballs del Parc Natural de l’Alt Pirineu als dos afluents que permetran remuntar fins als seus naixements. A la Pallaresa passarà a ser possible fins a la presa de la Torrassa, a la Guingueta.