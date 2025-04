El porta a porta dispara la recollida selectiva al 67%

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La implantació del sistema de recollida porta a porta en vuit dels catorze municipis de la Llitera, reforçat per un altre d’illa de contenidors en els cinc de menys de 500 habitants, comença a oferir resultats positius en l’apartat ambiental i en l’econòmic.

D’una banda, la taxa de recollida selectiva s’ha disparat al 67,52% en aquests vuit pobles i al 39% en el conjunt de la comarca, en la qual l’impacte de la dissidència de Binèfar, que ha decidit no aplicar-la, ja resulta quantificable. Era del 21% al novembre, abans del desplegament del porta a porta.

Aquest percentatge més gran de separació dels residus domèstics s’ha traduït en el primer mes de desplegament del sistema en un estalvi de 14.329 euros, segons les dades facilitades per la Comarca. Aquesta xifra comporta una projecció anual de més de 170.000 euros d’estalvi.

Les xifres de reciclatge comporten un segon estalvi, encara latent, al permetre a la Comarca, del servei de recollida d’escombraries de la qual ha sortit formalment Binèfar, superar amb escreix les multes que la UE ha decidit imposar a l’Estat espanyol per no assolir el gener d’aquest any un percentatge de recollida selectiva del 55%.

Les sancions, per les quals Espanya i la Comissió Europea estan litigant al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), sumen 686 milions d’euros, i a comunitats com Astúries, de cens similar a l’aragonès, n’hi corresponen 25 i a Galícia, que el dobla, 85. Els governs autonòmics, que han començat a rebre la comunicació de l’estatal amb les quanties, repercutiran al seu torn aquestes multes als ajuntaments i les comarques que gestionen aquest servei en funció dels seus volums i taxes de reciclatge.

Les dades de la Llitera, sense Binèfar, li permetrien eludir el pagament de la part alíquota de la sanció a l’haver superat folgadament al gener aquesta taxa del 55% de recollida selectiva si es descompta la capital, que està treballant en la posada en marxa del seu propi dispositiu i que en principi s’inclina per un de contenidors amb clau digital que obliguen l’usuari a identificar-se.

Les dades facilitades per la Comarca sobre el primer mes d’aplicació del porta a porta ressenyen una reducció d’un terç, de 509,7 a 339,1, en el nombre de tones de residus que es traslladen a l’abocador de Barbastre, el tractament del qual surt a 84 €/t.

Paral·lelament, l’entrega separada de 89.320 quilos de residus orgànics sense barreja, que fins ara anaven a l’abocador, ha reduït el cost del tractament en uns altres 4.800 €, ja que passa de 84 a 30 per tona.

Finalment, també ha augmentat l’entrega d’envasos un 59 per cent (de 34,2 t a 54,6) i un 46% la de paper i cartró (de 37,6 t a 55,2 t). A això se suma l’espai d’aparcament que s’ha alliberat amb la retirada dels contenidors.