Visita dels cavalls al dentista: quinze veterinaris es formen al Pirineu com a odontòlegs equins

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Quinze persones s’han format a l’Escola Agrària del Pirineu, a Montferrer i Castellbò, com a odontòlegs equins o el que és el mateix, dentistes per a cavalls. Ho han fet a través d’una formació especialitzada dirigida a veterinaris interessats a aprendre a diferenciar una boca sana i funcional d’una boca amb patologies. Durant tres jornades els participants han aprofundit en la detecció, diagnòstic i tractament de patologies dentals en equins, així com en la seua relació amb la locomoció i el comportament animal.

Conèixer l’anatomia del cap, la biomecànica de la masticació i les principals patologies dentals van ser alguns dels aspectes que es van tractar en el curs, així com fer inspeccions, odontoplàsties (llimar puntes dentals) i estudis radiogràfics. Els participants van aprofundir en la influència de les alteracions dentals en la locomoció equina, amb pràctiques d’avaluació muscular i tractaments terapèutics avançats.

Sessions de fisioteràpia i osteopatia amb els equins per descartar patologies. - EAP

Mireia Sala, docent del cicle d’activitats equines de l’Escola Agrària del Pirineu i veterinària, va apuntar la importància d’entendre la connexió entre la boca i la biomecànica del cavall i “veure com una mala salut bucodental pot portar a problemes posturals i de comportament dels equins”.

L’estat de la boca del cavall té una influència més important del que sovint es creu. Alteracions a la dentadura poden provocar problemes en la masticació, dificultats digestives i fins i tot afectacions en la postura i rendiment esportiu de l’animal.

La formació ha anat a càrrec dels veterinaris Eirk Renobell Chaler i José María Galafate Pica, especialistes en odontologia equina i cirurgia maxil·lofacial, així com del fisioterapeuta i osteòpata equí Toni Ramon Boixaderas.

Amb una alta participació, el curs ha reafirmat la importància d’aquesta especialització dins del sector veterinari equí, i el centre ofereix cursos adaptats a les necessitats dels professionals del sector.