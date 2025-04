Un detingut per robar en un magatzem agrícola de Vilanova de Segrià

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home de 37 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en un magatzem agrícola de Vilanova de Segrià.

Els fets van passar al migdia, quan un veí del municipi va denunciar que li havien robat en un magatzem agrícola de la partida Secà del municipi. Els lladres van forçar l’accés i de l’interior es van emportar una bateria, tubs de reg d’alumini i una porta de ferro. Els agents, un cop van recollir la denúncia al mateix lloc dels fets, es van adreçar a una deixalleria de Torrefarrera, la més propera a l’incident, per si hi trobaven el material sostret.

La iniciativa de la patrulla va ser positiva ja que van trobar-hi tot el material sostret. Van fer gestions amb el responsable de l’empresa per determinar la persona que havia venut els objectes. Va resultar ser un veí de la mateixa població amb antecedents per altres delictes contra el patrimoni. El denunciant es va personar a la deixalleria i va reconèixer tot el material sostret. Tot seguit els agents van aixecar un acta per lliurar-li els objectes.

Unes hores més tard els mossos van detenir al presumpte autor dels fets per un delicte de robatori amb força. El detingut passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.