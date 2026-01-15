SUCCESSOS
Moren dos pacients oncològics per un error en la medicació: cosa “inèdita”
El gerent de l’HUBU, Carlos Cartón, va explicar que l’error es va detectar a la fitxa del fàrmac, un patró que guia la preparació del medicament, i en concret el número de la dissolució del vial.
Un error en la dissolució del fàrmac administrat va fer que cinc pacients oncològics de l’Hospital Universitari de Burgos (HUBU) rebessin una dosi sis vegades més gran que la planificada, la qual cosa va provocar la mort de dos d’ells i que els altres es trobin en vigilància clínica.
Cartón, acompanyat pel cap d’Oncologia, Enrique Lastra, va explicar que el 18 de desembre van arribar al servei d’Urgències de l’hospital dos pacients oncològics, ambdós de més de 60 anys, amb símptomes compatibles amb excés de toxicitat, per la qual cosa van iniciar una investigació interna per determinar el que havia succeït. Aquests dos pacients van acabar morint.
El tractament posterior que se’ls va aplicar als altres tres pacients afectats ha permès que un d’ells ja hagi estat donat d’alta; un altre es troba en una planta convencional, i el cinquè està ingressat a Cures Intensives amb pronòstic reservat.
En aquest sentit, l’hospital va assumir com a propi aquest error humà, va insistir que és una cosa “inèdita” en l’HUBU i va anunciar que la Gerència Regional de Salut de Castella i Lleó iniciarà el procés de responsabilitat patrimonial.