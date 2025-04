Tres ferits, un de greu, en una col·lisió a Castellnou de Seana

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Tres persones van resultar ferides, una de les quals de caràcter greu, en una aparatosa col·lisió entre dos turismes a la carretera N-II al terme municipal de Castellnou de Seana, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El ferit greu va quedar atrapat a l’interior del cotxe i els efectius dels Bombers van tardar al voltant d’una hora a poder rescatar-lo. L’accident es va produir al voltant de les 9.00 hores quan, pel que sembla, hi va haver un xoc per encalç entre dos turismes, dels quals un va acabar bolcant. Fins al lloc van acudir cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del SEM. Els ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova, un amb pronòstic greu i els altres dos amb lesions de diversa consideració. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació del sinistre.

Per una altra banda, un nen de 12 anys va resultar ferit lleu ahir al matí al caure amb el patinet a Tàrrega. Va tenir lloc al carrer Joan Tous i Sanabra. Va ser evacuat al CAP per a una revisió. D’altra banda, un camioner i el seu acompanyant van resultar ferits ahir a la tarda al xocar contra un immoble al carrer Major de Sucs. A la nit, hi va haver un xoc a l’N-240 a Torregrossa i almenys una persona va resultar ferida.