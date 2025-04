Via verda per augmentar la seguretat de vianants fins al cementiri

Imatge d’arxiu del centre dels Alamús. - C. A

L’ajuntament dels Alamús projecta per a aquest any la construcció d’una via verda que connectarà el centre del poble amb el cementiri municipal. Aquesta actuació contempla una inversió de 225.107 euros i s’emmarca en les inversions previstes en el pressupost municipal, aprovat aquesta setmana i la partida de les quals ascendeix a 687.727 euros.

Es tracta d’un camí municipal que també inclourà un carril bici, i que permetrà augmentar la seguretat per als vianants en un tram de 800 metres.

L’alcalde, Toni Bosch, va apuntar que aquesta via, que enllaçarà amb el cementiri, “donarà més seguretat a les persones grans que van al cementiri i també als ciclistes”. El projecte compta amb ajuts d’Agricultura. Una altra inversió prevista és la millora del sistema de climatització de l’escola pública, que costarà 116.243 euros, i la renovació del sistema de filtratge i cloració de l’aigua potable municipal o la substitució del sistema de bombatge de les piscines així com la digitalització dels comptadors d’aigua. Un dels projectes en els quals treballa el consistori és la construcció d’una nova plaça, la Roqueta, al carrer Major, amb edificis en ruïnes, propietat de la Sareb, i que el consistori comprarà.