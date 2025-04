Un concert singular per commemorar els 600 anys de les campanes

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte Cervera viurà l’estrena del SIX, un concert singular de campanes amb un conjunt instrumental compost per Jordi Castellà Rovira amb motiu dels actes de commemoració del 600 aniversari de les campanes Seny Major i Carranca. Tindrà lloc a les 19.30 hores a la plaça Major.

La composició està concebuda com a sextet instrumental i de campanes. L’obra s’estructura en sis moviments, cadascun dels quals precedit per un toc tradicional interpretat pels Campaners de Cervera. A través d’aquesta proposta, es fusionen melodies de la cultura popular de la capital de la Segarra amb ritmes moderns, influències de jazz i elements de música electrònica, establint un diàleg únic entre tradició i contemporaneïtat. Estarà interpretat pels músics Ester Trilla, Xavier Roig, Mariona Tuset, violoncels; Ricard Grau, bateria; Gerard Enrique, guitarra elèctrica i Jordi Castellà, baix elèctric i sintetitzador, amb la col·laboració dels campaners. SIX posa en relleu el ric patrimoni de campanes de la ciutat.

Els Campaners de Cervera, juntament amb la Paeria, el consell comarcal de la Segarra i la parròquia han organitzat actes per celebrar l’efemèride durant tot l’any.