Donen per morts cinc ossos i hi ha almenys 96 exemplars al Pirineu

Imatge d’un os captat per una càmera automàtica el 2024. - GENCAT

Cinc ossos del Pirineu es donen per morts de forma oficial, després de dos anys sense albiraments ni altres indicis. Així ho va anunciar ahir la Generalitat, que va xifrar en 96 la població d’aquesta espècie en el conjunt de la serralada, a l’espera que els cadells d’os nascuts aquest any surtin dels caus a l’estiu. El Govern va apuntar que va pagar l’any passat 5.773 € en compensacions per 17 atacs d’ossos a bestiar amb 31 animals morts o ferits, i va indemnitzar amb 4.160 euros danys a ruscos.