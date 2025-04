Trenta propostes dedicades a la música tradicional a Solsona

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Ritmes d’ahir, sons d’avui és el títol de la Setmana Boja, la programació amb què l’Escola Municipal de Música Joan Roure de Solsona farà un parèntesi primaveral del 7 al 12 d’abril. Aquest any s’han programat una trentena de propostes dedicades a la música tradicional per a l’alumnat i les famílies. El centre promou l’aprenentatge dels instruments de cobla i aprofitarà aquests dies per convidar alumnes que practiquin la tenora, el tible o el flautí.