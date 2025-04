Una alumna de Balaguer rescata la memòria del seu besavi, que va lluitar al Merengue

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Clàudia Pérez Álvaro, estudiant de l’Institut Ciutat de Balaguer, ha transformat un descobriment sobre el seu passat familiar en un projecte històric i educatiu que busca preservar la memòria dels joves que van combatre en la Guerra Civil espanyola. El manuscrit del seu besavi, Domingo Álvaro, membre de la Lleva del Biberó i combatent al Merengue, ha estat la base per al llibre Maleït Merengue, presentat ahir a Balaguer i que serà distribuït a les escoles de Lleida.

El manuscrit original, titulat Resum de la meva vida en la guerra i mili, és un relat sincer i emotiu escrit pel Domingo, en què narra les seues vivències com a adolescent enviat al front durant un dels episodis més cruents de la Batalla del Segre. Amb un llenguatge espontani i directe, el text reflecteix les dificultats, les pors i els sacrificis que van marcar tota una generació. El Domingo tenia només 17 anys quan va ser reclutat.

La troballa d’aquest manuscrit va tenir lloc poc després que la Clàudia participés en una activitat educativa organitzada pel Camp d’Aprenentatge de la Noguera al Tossal de Deu, conegut avui com el Merengue. Aquest lloc històric ha estat recuperat i senyalitzat per transmetre la seua importància com a escenari clau de la Guerra Civil. Les activitats que s’hi han organitzat busquen connectar els estudiants amb el passat mitjançant recreacions històriques, amb materials originals i personatges reals com el capità Cabrera, al bàndol republicà, o la Claudina, una infermera de campanya de Tàrrega. Inspirada per aquesta experiència i per les paraules escrites pel seu besavi, la Clàudia va decidir compartir el manuscrit amb la seua professora d’Història. Aquesta el va traslladar als professors del Camp d’Aprenentatge i van decidir impulsar el llibre. Inclou transcripcions del manuscrit original juntament amb una proposta didàctica destinada a estudiants. Està firmat per la Clàudia; la seua mare, Elisabet Álvaro; i els professors Antoni Bardavio i Sònia Mañé, del Camp d’Aprenentatge. A més, tots els centres educatius de Lleida en rebran un exemplar.

“Estem orgulloses de poder donar a conèixer aquesta història familiar”

La Clàudia i l’Elisabet van assistir ahir a una de les visites teatralitzades que el Camp d’Aprenentatge organitza al Merengue. En aquesta ocasió, van acompanyar alumnes de quart de l’ESO de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre, que no només van conèixer de primera mà els fets que es van esdevenir al lloc, sinó que també es van atansar a la història personal de Domingo i a les seues vivències com a jove combatent en aquell lloc.

Amb l’objectiu de fomentar l’empatia entre els estudiants i ajudar-los a comprendre el sofriment dels qui van viure el conflicte, un dels alumnes, Álex Baena, es va disfressar de soldat per encarnar Domingo. A través d’aquesta representació, la resta d’alumnes va poder visualitzar millor el context històric i emocional en el qual s’inscriu el testimoni. La seua mare, emocionada per l’homenatge al seu avi i per la presentació del llibre, va assegurar que “és un dia molt emocionant. Tota la família per part del meu pare ja ha mort, però els hauria fet molta il·lusió saber fins on ha arribat la història del meu avi”. Per la seua part, la Clàudia va explicar com aquest projecte va nàixer a partir del manuscrit trobat a casa seua i la va motivar a fer un treball d’investigació sobre la Guerra Civil per contextualitzar els seus escrits. Aquest treball va ser la base per elaborar la part pràctica del llibre. L’esmentada proposta didàctica consta de dos parts.Aquest llibre no només rescata la memòria individual de Domingo, sinó que també proposa una eina pedagògica que busca que l’alumnat connecti de forma activa amb el passat. S’estructura en dos parts. En primer lloc, convida els estudiants a interpretar fragments literals dels manuscrits de Domingo, i en segon, proposa un treball de reflexió mitjançant deu preguntes dissenyades per fomentar l’empatia, la comprensió històrica i el pensament crític respecte als fets.Els responsables de les visites teatralitzades, Antoni Bardavio i Sònia Mañé, destaquen que el valor educatiu dels escrits de Domingo és “immens” i que tenen un “potencial empàtic enorme”.