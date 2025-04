Obres per evitar aigües negres en baixos de cases

L’ajuntament d’Artesa de Segre vol posar fi al problema d’enfonsament de l’antiga carretera LP-9132 d’Alentorn, que provoca filtracions d’aigües negres en cases del centre de la localitat. L’alcalde, Francesc Puigpinós, va explicar que hi ha trams d’aquesta via que creua el poble que s’estan enfonsant i això ha provocat la ruptura de trams de la xarxa de clavegueram públic i d’alguns desaigües d’habitatges de la part baixa del poble, “amb la qual cosa les aigües residuals es filtren en algunes cases”, va dir. Segons Puigpinós “es tracta d’un problema que s’arrossega des de fa anys i no es pot esperar més”. Va afegir la necessitat d’actuar d’urgència per pal·liar aquesta incidència i va recordar que la carretera es va arreglar el 2011 amb un pla d’obres. Segons Puigpinós, en alguna ocasió ha estat necessari anar amb la brigada municipal a bombar les aigües dels baixos de les cases.

“És important acabar amb anys de fuites i aigües residuals a les cases, on les filtracions han estat constants, generant pudor i queixes veïnals”, va dir l’alcalde. Va afegir que fins i tot s’ha arribat a fer un mapa de la xarxa amb una càmera per saber on s’ubiquen les ruptures. “És possible que hàgim de refer la carretera i trams de la xarxa de clavegueram”, va assenyalar. Precisament, va apuntar que un dels projectes previstos en el nou Puosc és la millora d’aquesta carretera d’Alentorn. El consistori d’Artesa de Segre percebrà 503.480 euros del nou pla d’obres per als propers quatre anys, dels quals una part es destinarà a la construcció de la nova guarderia municipal d’Artesa de Segre i a millorar l’antiga carretera d’Alentorn. “Treballem a contrarellotge per poder fer-ho com més aviat millor, malgrat que les tramitacions sempre s’allarguen i no sé si serà possible executar les obres aquest any”, va assenyalar Puigpinós.

D’altra banda, el consistori va aprovar en l’últim ple el pressupost municipal per a aquest exercici, que ascendeix a 7,4 milions d’euros, dels quals més de 600.000 euros es destinaran a inversions. El primer edil va destacar la inversió en el manteniment dels equipaments i els espais públics dels pobles agregats del municipi, així com l’enllumenat. Per un altre costat, va afegir que un dels projectes previstos és la creació de rutes segures escolars que han estat ideades pels alumnes de cinquè de primària de l’escola Els Planells.