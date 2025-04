Obres per a l’obrador de pa al vell molí

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Ciutadilla va començar fa un mes i mig les obres per habilitar un obrador de pa a l’antic molí farinaire de Cal Valls. La previsió és que les obres de l’espai annex que s’està habilitant acabin al juny i que una vegada es tinguin tots els permisos i la maquinària preparada, pugui entrar en funcionament de cara al setembre.

L’alcalde, Òscar Martínez, va explicar que fins a la data quatre persones s’han interessat en el negoci i dos d’elles també han sol·licitat poder quedar-se a viure al poble.

Per impulsar aquest projecte, amb una inversió de 147.000 euros finançada a través d’una ajuda de Repte Demogràfic, l’ajuntament de Ciutadilla compta amb el suport del Gremi de Forners de les Terres de Lleida i especialment de Jesús Querol.

L’ajuntament de Ciutadilla fa anys que treballa en aquest projecte que busca dos objectius: oferir una opció vàlida de treball a una persona o una família que vulgui instal·lar-se al municipi i proporcionar activitat en un espai actualment en desús vinculada al que havia significat històricament.

L’antic molí farinaire de Cal Valls es considera un dels últims vestigis de la prolífica indústria hídrica que havia tingut Ciutadilla i rehabilitant-lo –acció que es va portar a terme en una primera fase– i donant-li un nou ús s’inclouria en la ruta per descobrir el patrimoni local. El de Cal Valls és un dels set molins que hi havia al terme municipal de Ciutadilla dins del curs del riu Corb i l’únic que queda dret. Va funcionar fins al 1962. Des que es va rehabilitar, acull cada any la Fira de la Ceba, amb tallers vinculats al sector per als més petits, xarrades i degustacions.