Els educadors infantils recolzen canviar la normativa sectorial

Els educadors infantils de l’etapa de zero a tres anys ha acordat donar suport a la iniciativa llançada per les guarderies de Vic per recollir firmes de suport a una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per modificar el decret que regula la primera etapa de l’educació infantil amb l’objectiu de millorar les condicions dels nens i les seues. Mig centenar de professionals de l’ensenyament en aquest tram d’edat es van reunir a Bellpuig el cap de setmana passat.