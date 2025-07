La importància de la veracitat informativa davant les fake news

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Alamús ha aconseguit la implicació de la seua població per comptar amb una Aula d’Extensió Universitària en la qual debatre temes d’actualitat i sociabilitzar els seus habitants. Així, dijous passat va comptar amb la subdirectora de SEGRE Anna Gómez per conèixer els instruments amb què diferenciar les notícies veraces i contrastades de les fake news. Gómez va apostar per confiar en les marques de reconeguda solvència, com SEGRE, per informar-se.