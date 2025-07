Inicien els treballs per desplegar 11,8 km de fibra òptica al Segrià

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Diputació ha iniciat les obres per al desplegament al Segrià de la xarxa pública de fibra òptica que promou amb la Generalitat. Les porta a terme als municipis de Torre-serona, Benavent, la Portella, Vilanova de Segrià i Lleida. Aquest projecte, amb un pressupost de 764.442,96 euros, s’executarà durant el primer semestre del 2025 i contempla la instal·lació de més d’11,8 quilòmetres de cablatge.

D’aquesta forma, la iniciativa busca garantir una connexió digital de qualitat per als habitants i combatre el despoblament a la zona. A més, s’aprofitaran les intervencions per realitzar millores a les carreteres afectades, com la rehabilitació del ferm, actualització de la senyalització i optimització del sistema de drenatge.

Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació i responsable de l’Àrea de Noves Tecnologies, va destacar que “aquest projecte respon a la necessitat de modernitzar infraestructures i fixar població al territori”. Cristina Morón, diputada de Serveis Tècnics, va subratllar que aquestes actuacions no només milloren la connectivitat, sinó també la seguretat viària i la qualitat de vida. Aquest desplegament forma part d’un pla més ampli que preveu estendre la fibra òptica a una trentena de municipis de les Garrigues, el Pla d’Urgell i la Segarra, amb una inversió total superior als 14 milions d’euros.

D’altra banda, es va portar a terme una reunió amb l’alcalde de les Borges Blanques, Josep Ramon Farran, per intercanviar propostes que afecten el municipi. Així, es va explicar en quina fase està el conveni de les Garrigues Altes i les principals obres que s’estan duent a terme, com la millora de l’LV-2012.