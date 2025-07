El Pirineu vorejarà per Setmana Santa el 90% d’ocupació i el pla un 70%

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els allotjaments turístics de Lleida esperen una ocupació d’entre el 60 i el 90 per cent entre el Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua, segons les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació. El tram final de la temporada d’esquí, que acabarà el pròxim 21 d’abril, l’arrancada de la campanya d’esports d’aventura i l’oferta cultural i gastronòmica seran alguns dels principals reclams d’aquestes vacances.

Segons Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat, aquestes dades confirmen el creixent atractiu del territori com a destinació turística de qualitat. Tanmateix, va apuntar que el balanç final dependrà en gran manera de la meteorologia. Concretament, Serrano va assenyalar que els hotels del Pirineu esperen una ocupació del 90% entre els dies 17 i 21 d’abril, mentre que, en els del pla, serà d’entre el 60% i el 70%. El vicepresident va destacar també que els bungalous podrien assolir el 90% en aquestes mateixes dates, mentre que les cases de turisme rural preveuen arribar al 80%. Es preveu una ocupació inferior entre demà dissabte i el dimecres 16 d’abril. Quant a l’acampada, el nivell d’ocupació estarà molt determinat per la meteorologia i les reserves d’última hora.

Les estacions d’esquí com Baqueira-Beret, Boí Taüll, Espot Esquí i Port Ainé estaran obertes fins al final del període vacacional, mentre que altres com Port del Comte i Tavascan ja han tancat la temporada (vegeu el desglossament). Per la seua part, les estacions d’esquí nòrdic estaran disponibles per a usos turístics.

Quant als esports d’aventura, les empreses especialitzades del Pallars Sobirà esperen un nivell de reserves que oscil·la entre el 75% i el 80%. A més, les recents pluges han millorat significativament els nivells hídrics en embassaments com Canelles, Sant Ponç o la Llosa del Cavall, la qual cosa ha permès reactivar activitats aquàtiques en punts emblemàtics com el congost de Mont-rebei.

D’altra banda, Lleida ofereix una rica programació cultural per a Setmana Santa. Entre les activitats més destacades es troben les tradicionals processons religioses i representacions com la Passió de Cervera, concerts en espais singulars com la central hidroelèctrica de Talarn o visites guiades a llocs emblemàtics com la Seu Vella a Lleida ciutat o les esglésies romàniques de la vall de Boí. També s’organitzen excursions per parcs naturals com Aigüestortes o Cadí-Moixeró.

Port del Comte posa punt final a una temporada de 118 dies

Port del Comte, al Solsonès, va apagar ahir els seus remuntadors després d’una temporada de 118 dies, superant lleugerament la mitjana dels últims 15 anys (115 dies). La temporada, iniciada el 13 de desembre, es va veure interrompuda només en 3 jornades per condicions meteorològiques adverses. El complex va anunciar la decisió a través de les xarxes socials, des d’on van fer un positiu balanç de la temporada i van agrair als clients la seua visita. Val a recordar que Tavascan va ser la primera estació lleidatana a finalitzar la temporada, el 28 de març, per una avaria en la màquina trepitjaneu. Com va avançar SEGRE, el propietari, l’ajuntament de Lladorre, descarta reobrir les pistes d’esquí alpí en solitari i ha demanat ajuda a FGC per fer-ho.

Bones condicions per a l’esquí a la resta d’estacions

La resta d’estacions d’esquí alpí encaren el tram final de la temporada amb bones condicions de neu i un ampli programa d’activitats. Boí Taüll ofereix pràcticament totes les pistes obertes, amb gruixos de neu de més de dos metres a les cotes altes. Port Ainé manté obertes el cent per cent de les pistes i demà dissabte celebrarà un Ski Splash, en el qual els participants podran surfejar amb les taules en una petita piscina d’aigua. També Espot garanteix òptims gruixos de neu i gairebé el 90 per cent de les pistes obertes. Per la seua part, Baqueira celebrarà diumenge l’emblemàtica Baqueira Race Ski & Snowboard i activitats culturals per commemorar el seu 60 aniversari.