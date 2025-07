Bagergue connectarà es aigües ara depuradora de Salardú Ues accions qu’a previst finançar damb eth PUOSC tà 2026

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Era entitat municipau descentralizada (EMD) de Bagergue a anonciat un ambiciós plan d’inversions per mès de 430.000 èuros, finançat ena sua màger part a trauès deth Plan Unic d’Òbres e Servicis de Catalonha (PUOSC) 2025-2029, damb eth prètzhèt de milhorar era qualitat urbana, era sostenibilitat e era accessibilitat. Ua des actuacions mès destacades ei era reurbanizacion de diuèrsi carrèrs entà 2026, qu’includís era separacion d’aigües pluviaus e residuaus, en tot premanir-se entara connexion ara depuradora de Garòs. Ei era unica localitat de Naut Aran que non gestione es sues aigües residuaus e eth sòn creishement urbanistic ac a convertit en un besonh. Eth sòn sistèma consistís sonque en un hilat que separe eth liquid deth solid e que desembòque en arriu Unhòla. Era òbra, damb un pressupòst de 178.000 èuros, se completarà damb ua subvencion deth Plan de Salut dera Deputacion. En çò que tanh a enguan, era actuacion prevista ei era urbanizacion de part deth camin de Pessòla, qu’includís un banh public en parcatge dera entrada en nuclèu. Era tresau fasa deth plan d’inversions aurà lòc en 2028 e se centrarà ena reforma dera plaça Major, espaci emblematic e punt neuralgic dera vida sociau deth pòble. Aguest madeish an ei previst reabilitar es escales dera Bodiga, un viau peatonau que connècte era glèisa damb era part nauta deth pòble. Eth sòn estat de degradacion actuau ei considerable e presente deficiéncies importantes de seguretat e comfòrt. Eth president dera EMD, Marc Tarrau, assegurèc qu’era naua linha deth PUOSC afavorirà era gestion deth municipi e reivindiquèc es projèctes coma “era milhor forma de hèr politica municipau”.