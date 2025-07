Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Una trentena d’expositors van congregar ahir centenars de visitants a Tiurana en la segona edició de la fira gastronòmica, d’artesania i productes locals. L’esdeveniment va destacar per la seua oferta variada i va ser inaugurat per l’alcalde, Àngel Villarte, que va subratllar la importància de la cita per promoure els productes del territori. La jornada va incloure una exposició fotogràfica amb obres de Víctor Bigas.