Montferrer tindrà nova guarderia

Les famílies de Montferrer i Castellbò amb nens i nenes d’entre zero i tres anys estrenaran guarderia municipal. L’ajuntament ha sol·licitat ajuts a la Generalitat per a aquest nou equipament. Ho farà amb la nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc), amb la qual preveu fer front a la inversió, prevista en 484.000 euros. L’ajuntament espera tenir a punt el projecte i licitar les obres el 2026.

El municipi disposa d’una guarderia municipal, que va estrenar l’any 2008, i que està situada a la planta baixa i primera planta del centre cívic, al costat de la plaça Major de Montferrer. Una de les dificultats són les escales per accedir a la sala d’esbarjo els dies que fa mal temps i no es pot utilitzar el pati exterior. Així mateix, per sortir al pati, els alumnes han de creuar el vial, que està situat a l’altre costat del carrer de l’Església. L’alcalde, Albert Marquet, va explicar que el nou equipament “millorarà la seguretat” dels alumnes i també la comoditat de les famílies, ja que estarà situat al costat de l’edifici de l’escola de primària Rosa Campà, a l’altre costat de la carretera N-260. Val a recordar que la carretera nacional parteix el poble en dos i travessar-la resulta en moltes ocasions perillós pel volum elevat de vehicles que suporta. “Ara tenim famílies que tenen fills amb edat escolar de primària i de guarderia i que han de deixar-los en centres separats”, als dos costats de la carretera, va afegir.

L’actual guarderia municipal té capacitat per a 30 alumnes, malgrat que inicialment va ser construïda amb una capacitat per a quinze menors. Ara compta amb 22 alumnes i un equip de tres professionals. El nou centre, per la seua part, es construirà en una parcel·la de 380 m2 que afronta amb l’escola de primària i que el consistori va adquirir fa més d’una dècada. L’edifici tindrà 280 m2 en una sola planta, amb la mateixa capacitat d’alumnes que l’actual. Entre les millores, destaca el servei de menjador, que fins ara es presta amb l’ajuda d’un càtering extern. La proximitat amb l’escola Rosa Campà permetrà que aquesta subministri el dinar a tots dos centres. Amb el trasllat, la guarderia actual es destinarà al projecte Vincles, que aborda el repte de la solitud entre les persones grans.

L’ajuntament també destinarà fons del Puosc per portar a terme una rehabilitació integral de la plaça Major. Amb una inversió de 155.868 euros, el projecte contempla substituir el paviment, renovar serveis i enterrar el cablatge elèctric.