La nova residència de Mollerussa, a punt abans de l’estiu

La construcció de la residència Jardins Castelló de Mollerussa ja es troba en la fase final i l’obertura està prevista per a abans de l’estiu. Així ho va explicar ahir el responsable tècnic de l’equipament, David Boleda, durant una presentació a Linyola d’aquest centre per a la tercera edat. De caràcter privat i promogut per l’empresa Jardins Castelló SL, està concebuda com una residència de caràcter comarcal, pensada no només per atendre població de Mollerussa, sinó també d’altres localitats properes del Pla d’Urgell.

Des que es va anunciar el projecte, la residència ha estat objecte d’un notable interès per part de les famílies. Segons Boleda, ja han rebut al voltant de 60 sol·licituds, de les quals una trentena es consideren molt viables de cara a l’ingrés una vegada el centre obri. No obstant, va puntualitzar que el moment de prendre la decisió definitiva d’ingressar en una residència sol ser delicat per a moltes famílies, malgrat la intenció inicial.

Pel que fa a la possibilitat d’incloure places concertades, el promotor ha mantingut diverses reunions amb el departament de Drets Socials de la Generalitat, encarregat d’assignar places públiques. De moment no es preveu la convocatòria de noves places el 2025, però des de Jardins Castelló asseguren que es presentaran quan s’obri un nou concurs per poder optar-hi. També han sol·licitat habilitar un espai sociosanitari dins de la residència. Tanmateix, van apuntar que, en aquest àmbit, les gestions amb el departament de Salut han estat més complicades. “Volem atansar aquests serveis a la població. Tanmateix, ens han comunicat que no és viable per a enguany”, va afirmar Boleda.

La nova residència tindrà un total de 144 places residencials i 30 de centre de dia. És de quatre plantes i per garantir una atenció personalitzada hi haurà vuit unitats de convivència, amb divuit usuaris cadascuna.